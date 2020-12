Esselunga batte ampiamente ogni rivenditore di elettronica del nostro paese, con il lancio di un volantino che la vuole sicuramente sul gradino più alto del podio, almeno per quanto riguarda le campagne promozionali del periodo corrente.

La soluzione descritta nell’articolo, lo ricordiamo, risulta essere disponibile in esclusiva presso i vari punti vendita sparsi per il territorio nazionale, non sarà possibile raggiungere gli stessi prodotti online sul sito, o sfruttando l’e-commerce aziendale. Il risparmio è alla portata di tutti, ricordando comunque che ogni singolo prodotto viene commercializzato con garanzia legale della durata di 24 mesi, e sopratutto in versione completamente no brand.

Per approfittare degli ultimi codici sconto Amazon gratis, e per scoprire da vicino ogni singola offerta, iscrivetevi a questo canale Telegram.

Esselunga: tantissimi sconti per tutti gli utenti

Il marchio su cui Esselunga pare aver voluto focalizzare la propria attenzione, riguarda l’azienda di Cupertino, o meglio conosciuta come Apple. I due modelli da non perdere assolutamente di vista sono iPhone 11, in vendita ad un prezzo che non supera i 598 euro, e qualche piccolo accessorio che può solamente aiutare ad addentrarsi nell’ecosistema aziendale.

In alternativa, da apprezzare la possibilità di acquistare il Samsung Galaxy S20 FE, la nuovissima Fan Edition appena lanciata dall’azienda coreana nel mercato nazionale, per cercare di accontentare tutta la community che da tempo richiedeva la possibilità di accesso alla versione con processore Qualcomm Snapdragon. Il suo prezzo è più che abbordabile, sono infatti necessari 549 euro.

Il volantino esselunga lo potete sfogliare qui nel nostro articolo, in ogni sua parte.