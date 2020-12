Come forse molti sanno, la piattaforma di streaming video per eccellenza allo stato attuale è Netflix. Su di essa possiamo trovare un’infinità di materiale: si passa dalle serie TV ai film, dai documentari ai cartoni animati. Nella passata fase di lockdown, molte fiction hanno raggiunto degli ascolti mai visti prima, ed è probabile che la cosa possa ripresentarsi anche in questa fase. Oggi vi parleremo di tre fiction in particolare, ossia Black Mirror, Elite e Peaky Blinders. Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono le ultime novità a riguardo.

Black Mirror, Peaky Blinders ed Elite: le ultime novità sulla piattaforma californiana

Iniziamo la carrellata di novità parlando di Black Mirror. Come molti sanno, l’autore della serie Charlie Brooker ha deciso di rinviare a data da destinarsi la nuova stagione della serie. Questo perché, oltre ad avere un altro tipo di ispirazione, l’autore pensa che in questo difficile periodo sia alquanto inutile e controproducente produrre una nuova season di Black Mirror. Una curiosità: proprio recentemente, ci è giunta la notizia che Brooker ha intenzione di fare un documentario sul 2020.

Continuiamo la rassegna parlando di Peaky Blinders. La serie TV britannica ha interrotto le riprese della sesta stagione a causa del Covid-19, per questo la serie ha programmato il suo nuovo arrivo sulla piattaforma per fine 2021. Inoltre, la produzione pare che abbia confermato anche l’arrivo di una settima stagione.

Infine, concludiamo con Elite. La serie TV spagnola ha il grande merito di aver fatto salire alla ribalta degli attori che prima erano semi-sconosciuti. Il Covid, anche qui, ha rallentato le riprese. Ma comunque, la quarta stagione arriverà senza ombra di dubbio, probabilmente per la prossima estate.