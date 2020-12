L’operatore virtuale 1 Mobile ha recentemente deciso di prorogare per il mese di dicembre 2020 alcune delle proprie offerte. Quest’ultime sono dedicate agli utenti che decidono di cambiare operatore, effettuando la contestuale portabilità del proprio numero.

Possiamo sicuramente affermare che l’offerta più desiderata nelle ultime settimane è la GIGA 200 Limited Edition. Scopriamo cosa propone questa e le altre offerte attualmente attivabili.

1Mobile proroga anche per dicembre 2020 le proprie offerte

La GIGA 200 Limited Edition mette a disposizione 200 Giga su rete 4G al costo mensile di 14.99 euro da aggiungere ai 10 euro di costo per l’attivazione (una tantum). Troviamo poi la Special X Plus che ha un costo mensile di 8.99 euro e prevede minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 50 SMS verso tutti e 60 Giga in 4G con tariffe speciali verso l’estero. A partire dal terzo mese il traffico dati aumenta di 15 Giga al mese per un totale di 75 Giga, senza alcun sovraprezzo.

La Power X Plus ha invece un costo di 6.99 euro al mese e comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 40 SMS verso tutti i numeri nazionali e 30 Giga al mese. A partire dal terzo mese si aggiungono al bundle altri 10 Giga al mese per un totale di 40 Giga offerti allo stesso prezzo. Il costo di attivazione è di 8 euro. Nel complesso, il costo iniziale da sostenere comprenderà il costo della SIM di 10 euro, quello di attivazione e il costo della ricarica per coprire il primo mese anticipato.

Terminiamo con la Call Unlimited Plus che comprende minuti illimitati verso tutte le numerazioni nazionali (tariffe speciali a consumo per le chiamate internazionali), 50 SMS e 1 Giga di internet in 4G (più 1 GB in omaggio dal terzo mese in poi). Il costo mensile è di 6.99 euro al mese. Il costo di attivazione invece è di 8 euro. Per coloro che sono già clienti il costo di attivazione è di 15 euro. Per scoprire tutti i dettagli di queste offerte o visionarne altre, visitate il sito ufficiale dell’operatore.