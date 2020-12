Expert riesce a superarsi ancora con il lancio di una campagna promozionale che punta a soddisfare pienamente le aspettative dei consumatori che al giorno d’oggi vogliono spendere poco, senza dover rinunciare minimamente alla qualità generale dello stesso prodotto selezionato.

Il volantino discusso nell’articolo, lo ricordiamo, risulta essere disponibile in ogni punto vendita sparso per il territorio nazionale, ma anche direttamente sul sito ufficiale dell’azienda. In tal modo ognuno di noi vi potrà accedere, e potrà ricevere la merce direttamente al proprio domicilio, sottolineando però che le spese di spedizione sono a pagamento, quindi da aggiungere alla cifra effettivamente mostrata a schermo. Se interessati alla rateizzazione del pagamento, è presente anche il Tasso Zero al superamento di una determinata cifra di spesa.

Expert: quali sono i prodotti da acquistare

Spendere relativamente poco sui migliori prodotti in circolazione è davvero facilissimo da Expert, infatti gli utenti potranno finalmente mettere le mani su alcuni dei modelli più in voga degli ultimi mesi, come ad esempio il Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, uno smartphone da sempre richiestissimo, ma purtroppo ritenuto irraggiungibile per il prezzo eccessivamente elevato. Oggi è disponibile ancora ad una cifra altissima, pari a 1199 euro, ma comunque inferiore al listino originario.

Volendo invece risparmiare il più possibile, riducendo di molto le pretese, l’occhio cade sicuramente su Xiaomi Mi 10T Lite, uno smartphone da 319 euro con connettività 5G e buonissime specifiche tecniche generali.

Il volantino Expert lo potete sfogliare direttamente nell’articolo.