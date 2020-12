Android: nuove offerte con app gratis solo oggi sul Play Store di Google

Una delle ragioni per cui Android riesce a tenere testa ai suoi utenti consiste nel continuo aggiornamento della piattaforma. Il nostro sistema operativo mobile che fa capo a Google riesce tranquillamente a restare in scia, senza particolari patemi d’animo.

Android è diventato infatti il sistema operativo più utilizzato in assoluto, superando addirittura quello fisso di Microsoft meglio noto come Windows. Avere a disposizione una piattaforma che implichi un altissimo grado di personalizzazione e versatilità è infatti una vera manna dal cielo per tutti coloro che risultano leggermente più esperti. Android negli ultimi anni ha migliorato molto anche la sua stabilità, introducendo diverse novità che spesso gli utenti non vedono ad occhio nudo. Ovviamente però gli aggiornamenti più interessanti sono quelli visibili, come fatto con il Play Store. Il noto market è migliorato esponenzialmente negli ultimi anni ed oggi propone degli sconti clamorosi al suo interno. Ci sono infatti solo per questa giornata diversi titoli a pagamento offerti gratis e da scaricare subito.

Android: adesso potete scaricare questi titoli a pagamento in maniera gratuita dal Play Store

La lista in basso evidenzia tutti i contenuti presenti nel Play Store che oggi passano dall’avere un costo ad essere totalmente gratuiti. Trovate anche i link diretti per effettuare il download ufficiale.