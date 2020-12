Whatsapp: la lista degli smartphone non più compatibili nel 2021

Il 2020 non è stato molto cordiale con la popolazione. Per quanto riguarda invece la telefonia, Whatsapp non sarà più clemente nel 2021. Il motivo? L’incompatibilità imminente di migliaia di smartphone e tablet con l’app di messaggistica istantanea. Ecco quali modelli non potranno più servirsi del colosso nel nuovo anno.

Una delle applicazione di messagistica istantanea più utilizzata al mondo è ad oggi riconosciuta per la sua funzione che permette di scambiare non solo messaggi, ma molto, molto di più. Ovviamente assieme a questa, altre app come Telegram hanno permesso agli utenti, durante il il Covid-19, di superare il lockdown in maniera più o meno serena nonostante la distanza dai propri cari.

Purtroppo però, anche Whatsapp sta per deludere migliaia di utenti affezionati: l’app non sarà più compatibile con alcuni smartphone. Come capire se si è a rischio e all’occorrenza acquistare un nuovo smartphone nel prossimo futuro?

Whatsapp: la lista dei dispositivi che nel 2021 non saranno più compatibili

Nel 2021 dunque Whatsapp effettuerà degli aggiornamenti non indifferenti che modificheranno per sempre l’applicazione. Tra i dispositivi che ci rimetteranno in questo senso ne scopriamo una grossa cerchia.