Vodafone: quali promozioni ci aspettano per il mese natalizio?

Natale 2020 sarà diverso da tutti gli altri anni, ciononostante non possono mancare le nuove promo Vodafone attivabili entro fine dicembre.

Le promozioni in elenco appartengono al gruppo Vodafone Happy Christmas.

La prima prende il nome di Infinito Xmas e permette di avere 2 mesi di chiamate verso tutti, SMS e Giga per navigare senza limiti al costo di 14,99 euro al mese (quindi 7,49 euro mese). Ad alcuni utenti viene inoltre proposta a 9,99 euro attraverso l’app ufficiale MyVodafone.

Vodafone: le promozioni di Natale 2020

Vi è poi l’offerta Xmas Gift, la quale prevede 6 mesi di Now TV Cinema gratis per chi attiverà un piano tariffario con Vodafone Infinito o anche RED o ancora Family+, Giga Family Infinito Edition, Shake it Easy, Shake it Fun, Vodafone Facile, C’all Global Max e Special 100 Digital Edition.

La promozione sarà valida fino al prossimo 10 gennaio attivando una delle offerte indicate e l’abbonamento a Now TV Cinema sarà attivo dal momento della sottoscrizione e disattivabile successivamente.

Per chi invece passa a Vodafone (Infinito Smartphone Edition) entro il 9 dicembre potrà scegliere uno smartphone in base alle offerte di fascia alta ad anticipo zero.

Con l’offerta di Natale è possibile acquistare Samsung Galaxy S20 FE abbinato agli auricolari Galaxy Buds a 12 euro al mese. Si aggiunge Galaxy S20 5G in abbinamento col Galaxy Tab A7 a 20 euro al mese e Samsung Galaxy S20+ 5G a 25 euro al mese (sempre e solo tramite promozione natalizia).

Si passa poi al mondo Xiaomi con Infinito M10 Edition che propone Xiaomi Mi 10T Pro 5G a rate da 9 euro al mese assieme al monopattino Xiaomi Mi Scooter Essential.