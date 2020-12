In un momento di crisi come quello che stiamo attraversando negli ultimi mesi, essere in possesso di un piccolo tesoro potrebbe far davvero la differenza. Spesso, infatti, ci capita di rovistare nei cassetti di casa e, fra le scartoffie, ritrovare uno di quei vecchi cellulari, utilizzati 20/30 anni fa per comunicare con amici e familiari.

Nonostante questi ultimi permettano di effettuare delle semplici operazioni, come ad esempio chiamare ed inviare SMS, in realtà alcuni modelli sono venduti tutt’oggi ad un prezzo pari a quello di uno Smartphone top di gamma. Scopriamo quindi di seguito quali sono i vecchi cellulari più ricercati dai collezionisti.

Ericsson T28

Al tempo prodotto di punta di Ericsson, il T28, fratello maggiore del T20, è in vendita in tutto il mondo a poco meno di 100 euro. Se tenuto in ottime condizioni, però, il valore può anche lievitare.

Apple iPhone 2G

Facente parte della storia di Apple, il vecchio iPhone 2G è in assoluto il primo Smartphone lanciato dal colosso di cupertino. Attualmente il suo valore di mercato è di 300 euro ma, se tenuto in ottime condizioni, può superare anche i 1000 euro.

Motorola DynaTAC 8000x

Questo telefono di Motorola è apparso in molteplici film e serie TV. A quanto pare, però, il suo attuale valore è estremamente alto, si vocifera di oltre 1000 euro, poiché in tutto il mondo sono state prodotto solamente 300.000 unità.

Mobira Sentaor

Apparentemente assomiglia ad una radio da spiaggia ma, in realtà, il Mobira Senator è un pezzo di storia targato Nokia. Lanciato nell’ormai lontano 1981 questo vecchio telefonino, grazie alle sue enormi dimensioni, può valere oltre i 1000 euro.

Nokia 3310

La storia dei telefoni indistruttibili. Introdotto nel 2000 da Nokia, il vecchio 3310 è stato venduto alcune settimane fa per circa 130 euro. Non dimentichiamo, inoltre, che questo telefonino è ricercato dai collezionisti poiché ospita al suo interno una delle primissime versioni del tanto amato Snake.