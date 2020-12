Il periodo natalizio è sempre il più proficuo per la telefonia e per le sue offerte. Non è un caso se, proprio in queste settimane di Dicembre, i principali operatori garantiscono al pubblico le migliori iniziative. TIM, Vodafone, WindTre ed Iliad anche in questa fase finale del 2020 si presentano al pubblico con iniziative da non perdere

TIM, Vodafone, WindTre, Iliad: le 4 migliori offerte per il Natale

TIM cerca di aumentare il suo bacino di pubblico garantendo a tutti gli utenti interessati i vantaggi della ricaricabile Steel Pro. Gli abbonati che scelgono l’operatore italiano avranno a loro disposizione minuti senza limiti verso tutti con 50 Giga per la connessione internet ad un prezzo unico. speciale di 7,99 euro al mese.

Sulla falsariga di TIM vi è la promozione di WindTre. Il gestore arancione rilancia la sua principale versione della tariffa MIA. Il pubblico avrà sempre a disposizione chiamate illimitate verso tutti più 50 Giga internet 4G al prezzo di 7,99 euro

Ovviamente, non cambia nemmeno la strategia di Iliad. Il provider francese decide di sopravanzare sia TIM che WindTre con l’oramai classica Giga 50. Con l’offerta divenuta oramai famosa, il pubblico avrà chiamate senza limiti cui si aggiungono SMS da inviare a tutti e 50 Giga. Costo sempre fermo a 7,99 euro.

Vi è infine l’opzione di Vodafone. Il provider inglese rilancia la sua campagna con la Special 50 Giga. Anche in questo caso il pubblico sarà ricompensato con una promozione all inclusive che prevede minuti senza limiti, SMS verso tutti e 50 Giga internet al prezzo di 7,99 euro.