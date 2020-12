Vodafone e Disney presentano Neo, lo smartwatch progettato per bambini. Un dispositivo che mette insieme funzionalità, design e divertimento.

Facile da configurare grazie all’app dedicata, permetterà ai genitori di restare connessi con i propri figli interagendo con loro attraverso chiamate e chat e consentirà ai più piccoli di essere più indipendenti e muovere i primi passi nel mondo digitale. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vodafone e Disney hanno lanciato Neo

Neo ha una fotocamera frontale integrata per i selfie, il tracker di attività e il contapassi per registrare i movimenti ed è quindi possibile impostare obiettivi da raggiungere per incoraggiare le attività fisiche. I genitori hanno il totale controllo dell’esperienza digitale del bambino, impostando ad esempio la lista dei contatti fidati, gestendo il tempo di fronte allo schermo attraverso la “Modalità Silenziosa” e controllando il luogo in cui si trova il dispositivo.

Il calendario e il meteo danno maggiore indipendenza ai più piccoli mentre i genitori possono impostare anche eventi e promemoria. Grazie ai personaggi e ai contenuti Disney, i bambini possono personalizzare la loro esperienza con Neo scegliendo il proprio “aiutante” fra i celebri personaggi Disney, quali Minnie, Elsa, Buzz Lightyear, Darth Vader, l’Avenger con l’armatura, e il Bambino, personaggio della recente serie di grande successo di Disney+, The MandalorianTM. L’orologio sarà inoltre costantemente aggiornato con altri personaggi ed esperienze.

Il progetto che ha portato allo sviluppo di Neo fa parte di una collaborazione creativa fra Vodafone e Disney, con la partecipazione del designer Yves Béhar e del suo team di Fuseproject, che grazie alla sua esperienza ha dato un ulteriore contributo alle competenze e al talento del team di prodotto di Vodafone Smart Tech. Neo integra un hardware progettato dal team Smart Tech di Vodafone e un software pensato da designer di Vodafone e Disney. Costerà 199 euro e sarà disponibile a inizio 2021.