L’assistente intelligente di Samsung Bixby trova ancora il modo di essere utilizzato. Il produttore coreano non ha rinunciato al suo assistente virtuale di intelligenza artificiale e sta apportando un importante aggiornamento a Bixby. L’update offre funzionalità richieste dagli utenti e un’interfaccia semplificata.

In un post sul blog ufficiale, Samsung ha annunciato i cambiamenti in arrivo per il nuovo Bixby. Il cambiamento più grande è ovviamente il design e l’interfaccia utente: Samsung vuole avvicinare Bixby a OneUI in termini di aspetto grafico.

Samsung Bixby si arricchisce di funzionalità

“L’app Bixby Voice ora cambia a seconda della modalità di visualizzazione del telefono. Il facile scorrimento orizzontale e verticale mette anche a portata di mano una serie di nuovi comandi, mentre i miglioramenti delle prestazioni aiutano a eseguire i comandi degli utenti più velocemente “.

Gli utenti saranno anche in grado di facilitare l’uso di Bixby tramite l’interfaccia: l’assistente virtuale non occuperà l’intero schermo quando guardi video o navighi. Samsung ha spostato l’interfaccia nella parte inferiore dello schermo dove è possibile eseguire i comandi senza chiudere le app in esecuzione come un servizio di mappe o un gioco.

Inoltre, l’assistente Bixby diventerà più intelligente: Samsung afferma che l’aggiornamento porterà suggerimenti di comandi vocali su misura basati su modelli di utilizzo e altri dispositivi registrati con Bixby. Gli utenti potranno anche vedere i comandi vocali popolari che sono di tendenza tra gli altri utenti Galaxy. Infine, Bixby è ora supportato su Samsung Dex, il che significa che sarai in grado di utilizzare l’assistente su schermi molto più grandi.