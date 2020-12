All’inizio di quest’anno, Rocket League è entrata in una nuova era cinque anni dopo il suo lancio originario. Dopo che Epic Games ha acquistato lo sviluppatore Psyonix, è stato rivelato che Rocket League sarebbe diventato free-to-play.

Il gioco ha anche lasciato la piattaforma Steam per trasferirsi nell’Epic Games Store in cui ora è disponibile come gioco free-to-play. Dunque, Rocket League ha subito parecchi cambiamenti dall’inizio del 2020.

Rocket League: il trailer mostra una nuova macchina

Con l’arrivo del free-to-play, Rocket League ha anche implementato la modalità “stagioni” come molti altri giochi free-to-play. La prima stagione sta volgendo al termine e ora Psyonix ha annunciato che la stagione 2 inizierà il 9 dicembre. Assieme ad esso, arriverà una nuova auto, la R3MX.

La nuova auto potrà essere sbloccata tramite il Rocket Pass della seconda stagione. Un’altra novità di questa stagione sono gli inni dei giocatori che vengono riprodotti nell’arena ogni volta che i giocatori segnano un gol. Gli inni del giocatore possono essere sbloccati aumentando di livello sia i brani gratuiti che quelli premium nel Rocket Pass, acquistandoli direttamente dal negozio o guadagnandoli completando le sfide.

Nella stagione 2, Psyonix darà ai giocatori cinque inni gratis: “Angel Wings “Di Mike Ault feat. Avianna Acid, “Flying Forever” di Mike Ault feat. Morgan Perry, “I Can Be” di Mike Ault feat. Crysta, “Love Thru the Night” di Mike Ault e “We Speak Chinese” di Mike Ault e Abandoned Carnival.

Naturalmente, inizierà anche una nuova stagione competitiva. Proprio come nella prima stagione, ci saranno 70 livelli nel Rocket Pass premium per la stagione 2, insieme ai livelli Pro per passare di livello una volta raggiunto il livello 70. Per vedere tutto ciò che è incluso nel Rocket Pass della stagione 2, puoi dare un’occhiata al sito web di Rocket League.

Quindi, una nuova stagione di Rocket League inizierà il 9 dicembre e durerà fino al 31 marzo, dandoti quasi quattro mesi di tempo per scalare le classifiche competitive e progredire attraverso il tuo Rocket Pass.