WindTre è uno degli operatori più scelti del momento. Le sue offerte attirano l’attenzione di nuovi e già clienti ma si propongono soprattutto di invogliare i clienti dei gestori rivali ad effettuare il trasferimento del numero. Ecco, infatti, le offerte proposte da WindTre a chi effettua la portabilità!

WindTre Go: ecco tutte le offerte proposte a chi effettua la portabilità del numero!

I nuovi clienti WindTre provenienti da altri operatori hanno la possibilità di attivare una delle tariffe presenti all’interno del pacchetto WindTre Go. In base al gestore da cui si trasferisce il numero, ognuno può richiedere l’apposita offerta dedicata dal gestore.

Entrando nello specifico, i clienti Iliad che decidono di acquistare una SIM WindTre e trasferire il numero posso ottenere l’offerta WindTre Go 50 Fire Plus, che prevede una spesa di 6,99 euro al mese.

I clienti Fastweb, PosteMobile e MVNO, invece, possono attivare l’offerta WindTre Go 50 Top Plus, disponibile a soli 5,99 euro al mese. Infine, i clienti LycaMobile hanno a disposizione l’offerta WindTre Go 50 Special Plus, che richiede un costo di rinnovo di 9,99 euro al mese.

Tutte le tariffe qui citate permettono di ricevere mensilmente i seguenti contenuti:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

50 GB di traffico dati

A presentare delle differenze, dunque, è soltanto il costo da sostenere all’attivazione e il costo di rinnovo previsto mensilmente.

Si ricorda che l’attivazione delle offerte WindTre Go può essere effettuata attraverso il sito ufficiale del gestore, che permette di acquistare la SIM e riceverla direttamente a casa tramite corriere.