Chi di voi usa Evernote? A mio parere, una delle migliori applicazioni per prendere appunti che ci sia, ricca di funzionalità e con la possibilità di lavorare ai propri documenti da un qualsiasi dispositivo. Evernote offre la possibilità di creare note, taccuini, promemoria, liste di controllo e to-do list. E’ anche possibile scansionare appunti scritti a mano e aggiungere commenti o allegati di ogni tipo alle proprie note, come documenti Microsoft Office, PDF ed immagini.

Evernote per Android si aggiorna, l’app ha un look completamente nuovo

In queste ore, l’app di Evernote per smartphone e tablet Android ha ricevuto uno degli update più grandi ed importanti di sempre, che cambia radicalmente il suo look. L’ ultima versione di Evernote introduce un editor di note revisionato, con una barra degli strumenti di formattazione rinnovata e una selezione dei caratteri semplificata. L’editor ha anche un aspetto più coerente e pulito su vari dispositivi.

La navigazione dovrebbe essere più semplice grazie a un menu rielaborato a sinistra dello schermo. La funzione di ricerca offre suggerimenti in tempo reale e c’è un nuovo pulsante per aprire rapidamente una nuova nota di testo. Altri aggiornamenti includono una modalità di sola visualizzazione (per aiutarti a evitare di eliminare accidentalmente qualcosa di importante) una modalità chiara e quella scura.

Evernote afferma che ci vorranno alcune settimane per il roll-out dell’aggiornamento tramite il Play Store. L’update, tuttavia, sarà disponibile esclusivamente per gli smartphone con Android 10, ma l’azienda ha già riferito di sta lavorando per rendere l’aggiornamento compatibile anche con le versioni precedenti del sistema operativo di Google per dispositivi mobile.