Elite, Suburra, After Life: la piattaforma Netflix non si ferma

Non esiste noia laddove è presente una tv accesa, ancor meglio se dotata della famosa piattaforma Netflix. A dirla tutta, il merito per aver superato con più o meno tranquillità la quarantena, va anche alle piattaforme streaming come Disney+, Sky Go, Infinity, DAZN, Amazon Prime Video, NOW TV, TIMVision, Chili, Apple TV+, YouTube Premium. In esse è possibile trovare ogni genere di film, cartoni animati e serie tv quali Elite, Suburra, After Life. Superato il lockdown però le novità sulle opere cinematografiche sono andate a rallentare col passare dei giorni. Cosa sappiamo sui nuovi arrivi?

Elite, Suburra, After Life: quanto ancora dobbiamo aspettare?

Élite, serie teen drama di produzione spagnola, ha concluso il suo ciclo narrativo con la terza stagione, giunta su Netflix da pochissimo tempo. Fortunatamente l’opera continuerà il suo percorso verso una quarta stagione ricca di nuovi protagonisti. Purtroppo però bisognerà aspettare, e non poco.

Anche Suburra 3 è approdata su Netflix da pochissimo tempo facendo impazzire i suoi fan (in senso positivo e soprattutto negativo). La morte di uno dei protagonisti, interpretato da Alessandro Borghi, ha lasciato senza parole gli utenti più affezionati, determinando la fine di una lunga serie di episodi.

Sulla serie tv After Life invece non abbiamo molto da dire, quindi lasciamo la parola a Ricky Gervais (protagonista): “Poiché così tanti di voi hanno guardato After Life 2 così rapidamente, siamo tornati in prima posizione”. E ha proseguito: “le brave persone di Netflix mi hanno suggerito di alzare il mio c**o grasso e fare un’altra stagione. Questa è tutta colpa vostra”. Dopo la seconda season uscita lo scorso 24 Aprile, in data ancora da definire, riusciremo a vedere la terza stagione.