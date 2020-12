Come da intestazione, in questo articolo vedremo quali sono i DNS alternativi migliori e più veloci da impostare sul tuo dispositivo per navigare ancora meglio in Internet. Come forse saprai, il cambio di DNS ti consentirà di accedere senza alcun problema a siti che in Italia sono bloccati o oscurati. Tra questi, troviamo senza ombra di dubbio quelli di streaming. Inoltre, questo cambio ti porterà anche altri vantaggi, ma quello principale è proprio la possibilità di aprire qualsiasi sito internet senza nessuna limitazione o blocco. Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono i DNS migliori di questo mese e come sceglierli con cura.

DNS migliori: quali sono e come sceglierli con cura

Cambiare i DNS è molto semplice ed è alla portata davvero di chiunque. Basta davvero poco per cambiarli e navigare tranquillamente in Internet. Il problema però per molti sta proprio nella scelta di quali utilizzare. Di fatto, di alternativi ce ne sono tantissimi, dunque aumenta la difficoltà nello sceglierli.

Usare DNS lenti potrebbe causare in automatico un rallentamento nella navigazione e non solo, ma anche nei download e upload. Al contempo, usarne di veloci ci permette di sfruttare al massimo la banda della nostra connessione e fare tante altre cose che normalmente non potremmo fare. Dunque, scegliere i DNS più veloci può essere una soluzione molto interessante.

Ecco di seguito l’elenco dei migliori DNS e dei più veloci da usare sul tuo PC Windows, macOS, Android, iPhone e iPad e su qualsiasi altro dispositivo connesso alla rete.