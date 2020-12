Comet aggiorna la propria campagna promozionale con il lancio di nuove offerte speciali, atte ad avvicinare ulteriormente l’utente che al giorno d’oggi si sente pronto per acquistare nuovi prodotti di tecnologia, e per spendere cifre considerevoli.

Il volantino risulta essere disponibile fino al 13 dicembre, in negozio e direttamente online sul sito ufficiale. Grazie all’e-commerce, il cliente potrà raggiungere gli stessi prezzi, senza scomodarsi dal divano di casa, e godendo anche della spedizione a domicilio gratis, previo ordine di almeno 49 euro. In parallelo, risulta essere presente anche il Tasso Zero, in 10 o 20 mensilità, con TAN e TAEG completamente azzerati, e pagamento tramite conto corrente bancario.

Comet: questi sono i nuovi sconti

Il volantino Comet non delude le aspettative dell’utente che vuole accedere a grandi prodotti, tra gli smartphone troviamo infatti Samsung Galaxy A71 a 329 euro, Huawei P40 Pro a 799 euro, Huawei P40 a 549 euro, Huawei P30 Lite New Edition a 239 euro, Huawei P40 Lite a 219 euro, Huawei P40 Lite 5G a 299 euro, Huawei P Smart Pro a 249 euro, Samsung Galaxy Note 20 Ultra a 1129 euro, Samsung Galaxy S20+ a 749 euro, Samsung Galaxy Note 20 a 799 euro, Motorola G9 Plus a 219 euro, Motorola E7 Plus a 139 euro, Motorola E6s a 109 euro, Motorola E6 play a 99 euro.

Le sorprese non finiscono qua, sono infatti disponibili tantissimi altri dispositivi, nelle oltre 40 pagine di campagna promozionale, sarà anche possibile acquistare Samsung Galaxy S20 Ultra 5G a 1149 euro o Galaxy S20 FE a 569 euro.