Bennet riprende a correre verso il rimato di rivenditore di elettronica, con una campagna promozionale, intitolata Spacca Prezzi, attivata in ogni singolo punto vendita sparso per il territorio nazionale. La validità è fissata fino al 9 dicembre, ma è importante prestare attenzione alle scorte disponibili in negozio.

Nonostante non sia un volantino assimilabile come SottoCosto, dato l’elevato livello degli sconti applicati, Bennet ha pensato di limitare al massimo le unità distribuite nei vari punti vendita. Di conseguenza, se vorrete avere la possibilità di accedere agli stessi prezzi, si consiglia una rapidissima decisione, onde evitare di restarne definitivamente tagliati fuori.

Bennet: il volantino fa sognare ogni utente

Il prodotto su cui Bennet ha voluto puntare maggiormente, sembra essere l’Apple iPhone XR, uno smartphone relativamente economico, in vendita infatti a soli 499 euro, ma che può essere considerato come un buonissimo punto d’accesso all’ecosistema aziendale, in termini proprio di qualità generale.

Stesso discorso per un prodotto di grandi dimensioni, quale è l’Apple iPad nella versione da 10.1″ di diagonale solo WiFi, anch’esso acquistabile con un esborso finale di 269 euro.

Le sorprese non finiscono qui, osservando il volantino Bennet si scopre anche l’amatissimo asciugacapelli Dyson a 349 euro, un prezzo non troppo scontato, ma apprezzabile, in quanto parliamo di un prodotto praticamente mai in promozione.

