Ford e Renault: ben 700mila veicoli avevano dei pericolosi difetti di fabbrica. Con l'inizio del nuovo anno, si pensava che questi problemi erano ormai un ricordo, ma non era così. Di fatto, recentemente, due grandi marchi giapponesi sono finiti sotto una grande lente d'ingrandimento. Stiamo parlando di Honda e Toyota. Scopriamo di seguito quali sono le ultime novità a riguardo. Nel mondo delle automobili sono immancabili le problematiche, e giorno dopo giorno ne escono sempre di nuove.

Toyota e Honda: i guai per le due case giapponesi non finiscono

Per entrambe le case nipponiche, i problemi riguardano l’Airbag. Per Toyota il problema è da ricercare in un funzionamento non corretto del sistema che gestisce l’espulsione dell’Airbag. Secondo recenti dichiarazioni, il problema si crea a causa di un’interferenza elettrica, la quale blocca l’Airbag all’interno della sua stessa scocca. Ora, però, pare che il problema si sia momentaneamente risolto con un filtro anti-interferenza. I veicoli interessati sono:

Corolla immatricolate nel periodo compreso tra il 2011 e il 2019;

immatricolate nel periodo compreso tra il 2011 e il 2019; Matrix immatricolate tra il 2011 e il 2013;

immatricolate tra il 2011 e il 2013; Avalon, ibride e non, immatricolate tra il 2012 e il 2018.

A differenza di Toyota, Honda sembra avere problemi ancor più gravi. Secondo le dichiarazioni recenti della casa automobilistica, è stato trovato un livello di pressione anomalo all’interno della scocca metallica che contiene l’Airbag. Dunque, ci potrebbe essere l’esplosione del succitato in qualunque momento, con il conseguente spargimento di materiale di vetro per tutto l’abitacolo. I veicoli che hanno questo problema sono: