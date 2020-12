Iliad: tutti i dettagli dell'arrivo della fibra ottica con tante sorprese

Tra i gestori più quotati in assoluto non poteva non esserci Iliad, provider che durante gli scorsi due anni non ha mai smesso di crescere. Tutti gli utenti che infatti risultavano scettici al suo arrivo credendo che mai e poi mai un nuovo gestore avrebbe potuto raggiungere alti livelli in così poco tempo, devono ufficialmente ricredersi. Ci sono infatti oltre 6 milioni di clienti dalla parte di Iliad, tutti o quasi contenti del servizio di cui usufruiscono ogni mese.

Il tutto è certamente frutto di una grande strategia, la quale consiste nel ripetere le solite offerte ma senza cambiare mai i prezzi. Al loro interno poi sono presenti i migliori contenuti, proprio come testimonia la solita offerta ovvero la Giga 50. Questa include al suo interno minuti senza limiti verso tutti, 1000 messaggi e 50 giga di traffico dati in 4G. Il prezzo è sempre di 7,99 €.

Iliade: arriva la rete domestica nell’estate del 2021 grazie all’accordo stipulato con Open Fiber

“La collaborazione con iliad, che ha scelto Open Fiber per il suo ingresso nel mercato fisso, è un’ulteriore conferma della validità del modello neutrale di Open Fiber” ha dichiarato Elisabetta Ripa, Amministratore Delegato di Open Fiber. “In meno di tre anni Open Fiber è diventata leader in Italia ed in Europa nelle reti in fibra di nuova generazione e l’infrastruttura di riferimento per tutti i principali player della digitalizzazione del nostro Paese. La nostra rete interamente in fibra ottica è l’unica in grado di abilitare con la migliore tecnologia disponibile lo sviluppo di servizi che portano benefici a cittadini e imprese, contribuendo a colmare il divario digitale che l’Italia ancora sconta rispetto alla media europea a causa di decenni di mancati investimenti nella rete fissa”.