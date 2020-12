Iliad: l'offerta da 50 giga domina mentre arriva la fibra ottica

Non ci sono ormai più dubbi che Iliad si sia affermata in quanto azienda di telefonia mobile tra le migliori del settore. In Italia infatti ci sono i soliti noti oltre a questa che non risulta più una sorpresa visti i numeri riportati negli ultimi due anni.

Oltre 6 milioni di utenti attivi e senza mai cambiare le offerte lanciate durante i primi sei mesi di attività. La migliore infatti resta ancora la Giga 50, soluzione che include al suo interno minuti ed SMS illimitati con 50 giga dedicati alla connessione Internet in 4G. Il tutto a 7,99 euro al mese per sempre.

Nel frattempo però sta destando molto interesse la questione che vedrebbe Iliad prossima all’attivazione di una propria rete domestica. Questa avverrà in fibra ottica grazie all’accordo stipulato con il colosso Open Fiber.

Iliad è pronta a fare il salto di qualità: non più solo rete mobile ma anche in fibra ottica

“La collaborazione con iliad, che ha scelto Open Fiber per il suo ingresso nel mercato fisso, è un’ulteriore conferma della validità del modello neutrale di Open Fiber” ha dichiarato Elisabetta Ripa, Amministratore Delegato di Open Fiber. “In meno di tre anni Open Fiber è diventata leader in Italia ed in Europa nelle reti in fibra di nuova generazione e l’infrastruttura di riferimento per tutti i principali player della digitalizzazione del nostro Paese. La nostra rete interamente in fibra ottica è l’unica in grado di abilitare con la migliore tecnologia disponibile lo sviluppo di servizi che portano benefici a cittadini e imprese, contribuendo a colmare il divario digitale che l’Italia ancora sconta rispetto alla media europea a causa di decenni di mancati investimenti nella rete fissa”.