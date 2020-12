Gli sconti Comet sono da impazzire, con queste nuove offerte l’azienda riesce a convincere gli utenti a spendere il meno possibile su ogni acquisto effettuato, portandoli a scegliere i top di gamma con prezzi sempre più alla portata e relativamente economici.

Il volantino risulta essere attivo in ogni negozio fino al 13 dicembre, ma se non amate ancora spostarvi dal domicilio, sappiate che potrete ottenere lo stesso risultato affidandovi al sito ufficiale dell’azienda. Tramite l’e-commerce viene garantita la consegna a domicilio gratuita per ogni ordine superiore ai 49 euro.

Comet: questi sono gli sconti attivi al momento

Le pagine del volantino Comet sono tantissime, sono addirittura oltre 40, per questo motivo risulta essere davvero molto difficile raccogliere in un unico articolo tutti gli sconti. I migliori riguardano comunque i top di gamma, ovvero gli smartphone che al giorno d’oggi presentano prestazioni superiori alla media stagionale, tra questi spiccano i modelli di casa Samsung.

In particolare parliamo di Galaxy Note 20, in vendita a 849 euro, di Galaxy S20 Ultra 5G a 1149 euro, Galaxy Note 20 Ultra 5G a 1129 euro, o semplicemente di un ottimo Samsung Galaxy S20+ a 749 euro. Non mancano ovviamente riduzioni applicate anche ad altri brand, del calibro di Oppo Reno 4, in vendita a 549 euro, Oppo Find X2 Neo a 499 euro, Oppo A53 a 159 euro, Xiaomi Mi 10T Pro a 579 euro e simili.

Se interessati a non pagare tutto subito, segnaliamo la presenza del Tasso Zero, con pagamento rateizzato senza interessi. Il volantino Comet è raccolto nel nostro articolo.