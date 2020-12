La campagna promozionale di Bennet è davvero folle, e punta ad avere la meglio su Unieuro, portando con sé prezzi sempre più bassi, nonché sconti assolutamente interessanti, e mettendoli a disposizione di ogni singolo utente sul territorio nazionale.

Grazie al volantino Spacca Prezzi, infatti, ognuno di noi potrà godere degli stessi identici sconti, recandosi personalmente in negozio, entro e non oltre il 9 dicembre 2020. Le scorte potrebbero rappresentare un piccolo problema, proprio per questo motivo raccomandiamo di prendere una decisione il più rapidamente possibile, non verranno rifornite una volta terminate.

Bennet: questo è il volantino dalle mille sorprese

Il volantino Bennet parte da uno smartphone di pregevole fattura, parliamo dell’ottimo Apple iPhone XR, in vendita ormai da più di un anno sul mercato nazionale, ma ancora più che attuale per prestazioni e componentistica utilizzata. La richiesta del momento è di 499 euro, per la versione da 64GB di memoria integrata.

Coloro che invece vorranno acquistare un tablet, allora potranno affidarsi all’Apple iPad, le dimensioni sono ovviamente maggiori, integra un pannello da oltre 10 pollici, tuttavia la versione solo WiFi potrà essere acquistata a 269 euro, e sono davvero molto pochi.

La campagna promozionale di Bennet può essere visionata direttamente qui sotto, ricordandovi che gli acquisti saranno effettuabili solamente in negozio, con tutte le limitazioni descritte in precedenza. I prezzi bassi riguardano anche prodotti di altre categorie merceologiche, aprite le immagini per visualizzarle in alta definizione e conoscere da vicino ogni singolo dettaglio.