Il meno caro lo paghi la metà, ecco nel dettaglio la nuova campagna promozionale di Trony, tramite la quale l’utente si ritroverà a poter godere di uno sconto incredibile, pari al 50% del valore originario, di uno dei prodotti aggiunti direttamene al proprio carrello.

La riduzione dovrà seguire regole ben precise, ma indipendentemente da questo, va ricordato che parliamo comunque di un volantino disponibile solamente nei punti vendita in Italia, non direttamente sul sito ufficiale. Le scorte non dovrebbero rappresentare un problema, non sono state segnalate limitazioni di questo tipo; è presente, come al solito, la rateizzazione senza interessi, o meglio definito Tasso Zero.

I codici sconto sono distribuiti gratis sul nostro canale Telegram, scopriteli direttamente a questo link.

Trony: come funziona la promozione

La promozione cardine di tutto il volantino Trony, è importante sottolinearlo, non è attiva sugli smartphone o su ogni singolo prodotto presente in catalogo, infatti l’utente dovrà scegliere uno degli elementi contrassegnati, in caso contrario non vi potrà accedere. In parallelo, la riduzione del 50% verrà applicata sul listino del meno caro della coppia, di conseguenza se ad esempio verranno spesi 500 e 700 euro, sullo scontrino risulteranno 250 e 700 euro.

Se interessati invece all’acquisto di uno smartphone, segnaliamo la presenza dei vari Oppo Find X2 Neo a 449 euro, Oppo A72 a 179 euro, Oppo Find X2 Lite a 329 euro, Oppo A52 a 149 euro, Xiaomi Mi 10T Lite a 319 euro, Xiaomi redmi Note 9S a 199 euro, Samsung Galaxy S20 FE a 599 euro o similari.

I dettagli del volantino Trony li potrete raccogliere direttamente a questo indirizzo, o sul sito ufficiale dell’azienda stessa.