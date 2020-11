Kena Mobile, il secondo brand consumer mobile del Gruppo TIM, ha lanciato ufficialmente sul mercato Sim&Go, la SIM prepagata che può essere acquistata nei supermercati. La prima grande catena a proporre le “SIM & GO” nei propri supermercati è Esselunga.

Kena Mobile ha comunicato ufficialmente che l’iniziativa è partita lo scorso 18 novembre 2020, nonostante nei documenti di trasparenza tariffaria l’offerta sia presente dal 6 novembre 2020 come già anticipato. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Kena Mobile ufficializza l’arrivo delle Sim&GO

Negli espositori vicino alle casse è presente un blister di 10 euro contenente la SIM Kena. La SIM potrà essere attivata in uno dei 2500 punti vendita Kena, oppure chiamando il servizio clienti 181 per un’attivazione supportata da un operatore, o direttamente online sul sito ufficiale dell’operatore con la videoidentificazione.

L’importo di 10 euro pagato sarà riconosciuto come credito residuo per attivare una delle offerte Kena Mobile compatibili con questa iniziativa. Non è escluso che in futuro le Sim&Go si possano acquistare anche in altre catene oltre Esselunga. Questa iniziativa è stata resa possibile grazie alla partnership con ePay, divisione del Gruppo Euronet, società già al fianco di Kena in altri progetti.

Kena 5.99 Sim & Go prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti e 70 Giga di traffico dati al costo di 5.99 euro al mese se si proviene da Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom, Digi Mobile, Enegan Mobile, Green, Intermatica, Noitel, NTmobile, Optima, Plintron, Rabona, Spusu, Welcome Italia, Withu Mobile. Per scoprire tutte le altre offerte dedicate, visitate il sito ufficiale dell’operatore.