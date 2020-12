Vodafone: clamorose le tre nuove offerte fino a 100GB per gli ex utenti

Non c’è più bisogno di fare alcuna presentazione per un gestore come Vodafone che domina in Italia da ormai diversi anni. Il posto in classifica è sempre il primo, nonostante ad accingersi a migliorare ci siano tante aziende fino a poco tempo fa sottovalutate.

Anche se in minor misura, anche Vodafone ha risentito dell’ampliarsi della concorrenza, la quale risponde ad oggi soprattutto sotto il nome di Iliad. Questo gestore è stato in grado di rubare tanti clienti al colosso anglosassone, il quale adesso vuole reagire nel migliore dei modi. Sono nate infatti tre nuove offerte che sono state concesse agli ex utenti. Si può arrivare fino a 100 giga in 4G e con un prezzo molto comodo.

Vodafone, ecco le migliori tre offerte del momento per tutti gli ex utenti

Vodafone Special Giga 70+30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

100 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese;

Per chi passa a Vodafone da Iliad o MVNO a eccezione di Tiscali, Kena Mobile e Lyca.

Vodafone Special 50 Digital Edition

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

50 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 7 euro al mese

Costo di attivazione: 0 euro, dedicata agli utenti di Operatori Virtuali, 12 euro per Kena e Iliad

Vodafone Special Minuti 50 Giga