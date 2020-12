A partire dallo scorso 30 novembre 2020 l’operatore Vodafone Italia ha reso ufficialmente disponibile una promozione per le nuove attivazioni di alcune delle sue offerta di rete fissa in tecnologia FWA.

Stiamo parlando della gamma Casa Wireless New, aumentando la quantità di Giga mensili utilizzabili alla massima velocità prevista nelle versioni con chiamate illimitate. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vodafone lancia la nuova Casa Wireless New con 500 Giga

Fino al 30 novembre 2020 tutte le offerte in tecnologia FWA della gamma Casa Wireless hanno sempre previsto una navigazione virtualmente illimitata, ma con la possibilità di usare fino a 200 Giga al mese alla massima velocità prevista dall’offerta scelta, terminati i quali viene applicato un limite di velocità pari a 3 Mbps in download e 1 Mbps in upload.

Per le nuove attivazioni invece fino al 10 gennaio 2021, sarà presente una promozione dedicata in particolare solo alla variante Casa Wireless New+, che consentirà di utilizzare fino a 500 Giga ogni mese alla massima velocità invece dei classici 200 GB. In dettaglio, il nuovo bundle mensile promozionale di 500 Giga alla massima velocità prevista da Casa Wireless New+, cioè 100 Mbps, si compone dei 200 Giga di base più 300 Giga aggiuntivi promozionali, che si attiveranno in automatico con le nuove attivazioni effettuate in questo periodo.

La promo con i 300 Giga aggiuntivi è valida sia per la versione Casa Wireless New+, sia per la versione Casa Wireless New+ Incluso, rispettivamente per nuovi e già clienti. L’offerta base Casa Wireless New a 24,90 euro al mese, con chiamate a consumo, rimane invece con il bundle base di 200 Giga fino a 30 Mbps. In tutti i casi, sia con un massimo di 200GB che di 500GB, superata la soglia mensile la navigazione rimane sempre illimitata ma con la velocità ridotta a 3 Mbps in download e 1 Mbps in upload. Per scoprire maggiori dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.