Vodafone: le nuove offerte di dicembre sono tre, si arriva a 100GB

Credere che Vodafone sia il miglior gestore mobile attualmente in giro è del tutto lecito. Questa azienda è diventata un vero e proprio punto di riferimento per chiunque voglia qualità allo stato puro ormai da diversi anni. Il merito è soprattutto della grande estensione territoriale, la quale non si limita solamente al territorio italiano ma si estende in tutto il continente europeo. La sua rete 4G è infatti la più estesa in Europa e questo non è più un mistero.

Da qualche tempo però Iliad sarebbe riuscita a fare un brutto scherzo proprio a Vodafone, rubandogli parecchi utenti. Proprio per tale motivazione il gestore anglosassone ha scelto di lanciare tre nuove offerte in grado di riportare a casa alcuni ex utenti.

Vodafone: arrivano tre offerte clamorose per tutti gli ex utenti

Vodafone Special Giga 70+30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

100 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese;

Per chi passa a Vodafone da Iliad o MVNO a eccezione di Tiscali, Kena Mobile e Lyca.

Vodafone Special 50 Digital Edition

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

50 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 7 euro al mese

Costo di attivazione: 0 euro, dedicata agli utenti di Operatori Virtuali, 12 euro per Kena e Iliad

Vodafone Special Minuti 50 Giga