Qualche giorno fa sono trapelati in rete alcuni teaser ufficiali che ci hanno svelato l’imminente arrivo di un nuovo smartphone a marchio Poco. In particolare, il nuovo Poco M3 debutterà ufficialmente sul mercato il prossimo 24 novembre e secondo alcuni rumors potrebbe trattarsi di un re-branded di qualche smartphone a marchio Redmi. Tuttavia, nel corso delle ultime ore sono apparse in rete alcune immagini renders che ci hanno svelato un design del tutto particolare.

Poco M3: eccolo in queste immagini con una backcovero davvero particolare

Ecco dunque queste nuove immagini renders del prossimo smartphone targato Poco. Come è possibile osservare, il nuovo Poco M3 si distinguerà dal resto della concorrenza in primis per l’aspetto estetico, soprattutto per quanto riguarda la parte posteriore. La backcover, infatti, è molto particolare dato che presenta una vasta zona rettangolare in alto dove sono collocati i sensori fotografici e il logo dell’azienda. Oltre a questo, è inoltre possibile notare la presenza di ben tre colorazioni differenti, di cui una gialla e una blu.

In realtà, questa particolare zona posta sul retro dello smartphone ricorda vagamente il design posteriore dello scorso OnePlus 8T Cyberpunk Edition. Per quanto riguarda la parte frontale, invece, sembra che ci sarà un aspetto estetico più classico. In alto al centro dello schermo è infatti collocato un piccolo notch a goccia a forma di V. Vi ricordiamo che, dal punto della scheda tecnica, questo device dovrebbe essere molto simile al prossimo Redmi Note 10. Di seguito vi riassumiamo alcune presunte specifiche tecniche.