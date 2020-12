MediaWorld apre letteralmente la porta ad una nuova campagna promozionale per cercare di invogliare i consumatori all’acquisto di un nuovo prodotto di tecnologia generale, con lo Sconto Subito, infatti, è prevista una riduzione netta, al raggiungimento di un determinato livello di spesa.

Il volantino discusso completamente nel nostro articolo, lo ricordiamo, risulta essere disponibile sia online che in tutti i punti vendita dislocati per tutto il territorio nazionale. Gli utenti vi possono accedere anche dal divano di casa propria, essendo in parte costretti a pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, indipendentemente da ciò che è stato effettivamente acquistato.

La validità della campagna è fissata al 10 dicembre, con possibilità anche di fruire del tasso zero, ovvero il pagamento rateizzato senza interessi con addebito automatico direttamente sul conto corrente bancario.

Iscrivetevi subito al nostro canale Telegram ufficiale, riceverete codici sconto Amazon e potrete scoprire le migliori offerte del periodo.

MediaWorld: il volantino è strepitoso

Il meccanismo che regola il cosiddetto Sconto Subito è sostanzialmente identico a quello visto in passato, l’utente non deve fare altro che recarsi personalmente in negozio (o sul sito ufficiale), ed aggiungere al carrello i prodotti effettivamente desiderati. A questo punto, una volta giunto in cassa riceverà uno sconto immediato, dipendente dal raggiungimento di una determinata soglia.

In particolare parliamo di una riduzione di 300 euro su almeno 2000 euro, di 150 euro su almeno 1000, di 100 euro su almeno 750 o di 50 euro su almeno 500 euro. E’ chiaro che, nell’eventualità in cui spendeste più di 2000 euro, tutti i tagli precedenti non andrebbero a sommarsi.

Maggiori informazioni sono disponibili direttamente sul sito ufficiale.