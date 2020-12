A inizio mese MediaTek ha presentato Dimensity 700 il suo ultimo processore medio-gamma con il supporto integrato per il 5G, insieme a MT8195 realizzato a 6 nm per Chromebook.

La cosa molto interessante è stata sapere che l’azienda ha intenzione di lanciare un nuovo SoC top di gamma. A quanto pare si tratta di un chip con processo produttivo a 6 nm e supporto 5G. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Il nuovo processore MediaTek potrebbe essere più potente di Snapdragon 865, ecco i dettagli

Nelle ultime ore sono emerse delle nuove indiscrezioni che riguardano il nuovo processore MediaTek, identificata dalla sigla MT6893 e apparsa su AnTuTu. Le performance registrate sul celebre sito mostrano dei numeri in grado di rivaleggiare con Snapdragon 865 e in alcuni casi anche di batterlo. Il processore testato appare composto da 4 Cortex-A78, 4 Cortex-A55 e GPU Mali-G77.

Mentre il dispositivo usato per la prova possiede 8 GB di RAM LPDDR5, 256 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1 e uno schermo a 90 Hz con risoluzione 2.300 x 1.080 pixel. Questa unità di test ha riportato ottimi punteggi, come potete vedere dalla schermata qui sotto, e, soprattutto per quanto riguarda il benchmark sulle memorie, è riuscita a battere il rivale più rivale di tutti.

Ovviamente si tratta di numeri non ufficiali, realizzati per di più con uno smartphone per cui non è detto che fosse ottimizzato, ma sicuramente sono dati che fanno ben sperare per una vera competizione tra produttori. Non ci resta che attendere ancora qualche giorno per scoprire nuove indiscrezioni sulla nuova CPU. Vi terremo sicuramente aggiornati!!!!.