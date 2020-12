Negli ultimi anni, in rete sono emerse voci secondo cui Samsung è seriamente intenzionata a mettere a tacere la linea Galaxy Note. Quest’anno, hanno nuovamente parlato dei piani dell’azienda per terminare il rilascio della serie Galaxy Note 21.

ADDIO GALAXY NOTE: NON CI SARÀ NESSUN SAMSUNG GALAXY NOTE 21

Il motivo di questo cambiamento è la famiglia Galaxy Z, che include dispositivi premium con display flessibili. Si dice che l’azienda associ il suo futuro nella classe degli smartphone d’élite, ai dispositivi pieghevoli. Ci sono state anche voci secondo cui il gigante sudcoreano stia cercando di premiare il Galaxy S21 Ultra con il supporto per catturare il piccolo esercito di fan dello stilo là fuori.

Ma i render postati in rete indicano che lo smartphone non dispone di uno slot per riporlo, e non ci sono prerequisiti per affermare che lo stilo entrerà a far parte del kit di consegna dagli smartphone. La nota fonte di perdite e l’editore part-time della risorsa XDA Developers Max Weinbach sulla sua pagina Twitter ha affermato che quattro linee sono previste per il rilascio della serie Galaxy S21 e tre dispositivi pieghevoli sono in programma per il 2021: Galaxy Z Flip 3, Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Fold FE.

Si nota che non vi è alcuna menzione della linea Galaxy Note 21 nell’elenco dei nuovi prodotti. Se l’informatore ha ragione, si scopre che Samsung è davvero pronta ad abbandonare la serie Galaxy Note 21 e lo farà già il prossimo anno. È interessante notare che la fonte stessa indica che le tre linee riceveranno uno stilo l’anno prossimo.

Il Galaxy Z Fold 3 e il Galaxy Z Fold FE potrebbero essere due dei tre dispositivi con supporto per penna. Ma chi è il terzo, si può solo indovinare. Rimangono dubbi sul fatto che i dispositivi pieghevoli possano fornire supporto per lo stilo. Tuttavia, è improbabile che i pannelli flessibili nel loro attuale sviluppo resistano al lavoro a lungo termine con uno stilo, c’è il rischio di graffi e un rapido guasto del rivestimento.