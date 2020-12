Bennet riesuma la campagna promozionale Spacca Prezzi con il lancio di un volantino che ripercorre tutte le tappe di avvicinamento verso i prodotti più interessanti, o top, del momento, garantendo al consumatore finale un risparmio che non sembra avere confini.

Come sempre accade quando parliamo di Bennet, anche in questo caso il cliente dovrà necessariamente recarsi personalmente in negozio per completare gli acquisti, a patto che non vada oltre il 9 dicembre, la data limite oltre alla quale la campagna promozionale verrà completamente disattivata. Nonostante non sia un volantino SottoCosto, le scorte disponibili in negozio sono limitate, per questo motivo consigliamo di prendere una decisione il più rapidamente possibile.

Bennet: il volantino lancia offerte interessanti

I prodotti maggiormente interessanti inclusi all’interno del volantino Bennet riprendono le ultime richieste dei consumatori italiani, prezzi bassi su modelli di alta qualità. Uno dei più interessanti è senza dubbio l’Apple iPhone XR, in vendita da ormai più di un anno, è stato deprezzato con la comparsa sul mercato dei dispositivi più recenti, oggi viene proposto dall’azienda a soli 499 euro.

In parallelo, se stavate valutando la possibilità di acquistare un tablet, è forse arrivato il momento di compiere il grande passo, poiché il nuovissimo Apple iPad è scontato a soli 269 euro nella versione solo WiFi.

Il volantino Bennet raccoglie anche altre offerte ugualmente interessanti, il consiglio è di aprire le pagine seguenti per ogni informazione del caso.