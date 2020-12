WhatsApp sta per ricevere un aggiornamento che introdurrà diverse funzionalità molto interessanti. Le novità riguarderanno gli sfondi per personalizzare le chat e gli sticker, per rendere le nostre conversazioni più simpatiche.

WhatsApp, in arrivo un aggiornamento con tante novità che rivoluzioneranno la chat!

La novità più grande riguarda proprio gli sfondi. Con il prossimo aggiornamento, infatti, sarà possibile impostare uno sfondo personalizzato per ogni singola chat, scegliendo tra uno degli sfondi della galleria di WhatsApp o del proprio rullino. A tal proposito, WhatsApp ha aggiornato la propria galleria con sfondi in diversi colori e nuove immagini, ed è anche possibile impostare sfondi diversi per le due diverse modalità di utilizzo, ovvero quella classica e quella scura.

Le altre novità, come abbiamo detto poco sopra, riguardano gli sticker. Con il prossimo aggiornamento sarà possibile trovare facilmente gli sticker con testo o emoji, o sfogliando le categorie di sticker più utilizzati. Inoltre, il pacchetto di sticker “Insieme a casa” dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sarà disponibile sotto forma di adesivi animati. “Insieme a casa” è uno dei pacchetti di sticker più popolari su WhatsApp, pensato per rendere le conversazioni ai tempi della pandemia più divertenti e piacevoli, ed ora sarà ancora più utile in questa forma. Il pacchetto di sticker “Insieme a casa” è disponibile all’interno di WhatsApp, con testo in 9 lingue, tra cui l’italiano.

L’aggiornamento sarà disponibile a breve su tutti gli smartphone compatibili. Intanto, se volete dare una piccola occhiata alle funzionalità future, potete farlo da questo breve video condiviso dal team di WhatsApp.