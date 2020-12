La rottura creatasi tra Google e Huawei non ha fermato il colosso cinese del mondo telefonico che in tutta risposta ha deciso di concedere la sua EMUI 11 per una lunga lista di smartphone.

La frattura con il Governo Americano non ha fatto altro che incentivare la voglia di primeggiare di una compagnia che ha ben tamponato una situazione di grande disagio. Le funzionalità introdotte sono ineccepibili e lasciano il dovuto spazio all’introduzione dei nuovi Huawei Mobile Services che non risparmiano l’arrivo di una nuova suite aggiornata di funzioni per tutti questi dispositivi in elenco. Scopri subito se c’è anche il tuo nel caso in cui tu non abbia ancora ricevuto la notifica di disponibilità via OTA.

Huawei: ecco i device che accettano le novità della EMUI 11