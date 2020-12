Esselunga conclude il proprio anno di offerte con un buonissimo Speciale Multimediale interamente dedicato alla tecnologia, la validità è fissata al 31 dicembre 2020, di conseguenza gli utenti avranno tutto il tempo per scegliere con tranquillità e pazienza il prodotto da regalare ad amici e parenti (o da acquistare per sé stessi).

Tutti gli sconti che vi racconteremo, è importante non scordarlo, risultano essere attivi solamente nei punti vendita dislocati sul territorio nazionale, gli acquisti non possono essere completati online sul sito ufficiale o altrove in Italia. Nell’eventualità in cui non abbiate la possibilità di pagare tutto subito, ricordiamo essere attiva la cosiddetta rateizzazione senza interessi, o meglio definita Tasso Zero, tramite la quale versare il contributo tramite rate fisse mensili addebitate in automatico sul conto corrente.

Esselunga: quanti sconti per gli utenti

I prodotti in promozione da Esselunga sono davvero tantissimi, ed allo stesso tempo molto vari tra di loro, in prima pagina scoviamo una piccola chicca, l’Apple iPhone 11 a soli 598 euro, un prezzo incredibilmente basso da non lasciarsi assolutamente sfuggire.

In alternativa sarà possibile fruire di Huawei Y5p a 78 euro, Samsung Galaxy A20e a 128 euro, Xiaomi Redmi 9 a 138 euro, Oppo A52 a 148 euro, Huawei P40 Lite a 178 euro, Samsung Galaxy A41 a 198 euro, Samsung Galaxy A71 a 298 euro, Motorola G Pro a 198 euro, Samsung Galaxy A51 a 248 euro, Xiaomi Mi 10 Lite 5G a 278 euro, Apple iPhone SE 2020 a 478 euro o Samsung Galaxy S20 FE a soli 548 euro.

I dettagli dell’ottimo volantino di Esselunga sono visionabili direttamente a questo link.