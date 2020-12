Gli sconti attivati da Carrefour sono assolutamente da paura, nel nuovo volantino del mese di Dicembre, infatti, l’azienda è riuscita a ridurre di molto tutti i prezzi di vendita della maggior parte dei prodotti effettivamente disponibili, proponendosi come valida alternativa alle varie Unieuro e MediaWorld.

Gli acquisti legati alla tecnologia, come già visto ed apprezzato in passato, sono da considerarsi attivi solamente presso i punti vendita in Italia, ciò sta a significare che l’utente dovrà necessariamente recarsi personalmente presso gli stessi per completare la compravendita, senza avere la possibilità di affidarsi al sito ufficiale.

Tutte le offerte Amazon ed i nuovissimi codici sconto gratis, sono disponibili in esclusiva sul nostro canale Telegram.

Carrefour: ecco i nuovi sconti

Il meccanismo alla base del volantino è identico alla soluzione vista nei giorni scorsi, parliamo quindi del solito Spendi e Riprendi, con possibilità di ricevere buoni sconto del valore predefinito, da spendere in un acquisto successivo sempre nei soliti punti vendita in Italia (non potrà essere applicato sullo stesso scontrino).

I modelli in promozione restano Xiaomi Mi Note 10 Lite a 299 euro, Samsung Galaxy A31 a 229 euro, Oppo A52 a 169 euro, Motorola E7+ a 129 euro, Xiaomi Redmi 9A a 99 euro o Alcatel 1S a 99 euro.

Per ognuno dei suddetti è previsto un buono del valore di almeno 40 euro, potrà essere utilizzato anche per acquistare beni di prima necessità o alimentari di ogni genere, senza limitazioni particolari. Il volantino carrefour lo potete sfogliare nel dettaglio direttamente sul sito ufficiale, ricordando però tutte le limitazioni discusse in precedenza.