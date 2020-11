In quest’anno, anche se in maniera del tutto ridotta rispetto alle precedenti campagne, WindTre ha proposto ai suoi abbonati alcune rimodulazioni dei prezzi. In ordine temporale, gli ultimi rincari sui costi mensili si sono verificati proprio negli ultimi mesi ed hanno riguardato in particolare gli utenti con una determinata ricaricabile per la telefonia mobile.

WindTre ha infatti deciso di modificare alcuni listini legati alle promozioni MIA Special Edition. Una gran parte degli abbonati che in passato ha attivato tal genere di iniziativa ha ora un costo maggiorato per il rinnovo mensile.

WindTre, variano gli aumenti: da pochi centesimi a 4 euro per questa tariffa

A differenza delle precedenti occasioni di modifica ai prezzi c’è però una buona notizia. Il gruppo commerciale di WindTre, per le tariffe MIA Special Edition ha sì previsto un costo in rialzo per il rinnovo dell’offerta, ma in maniera contestuale ha anche promosso nuove soglie di consumo per gli abbonati.

Sempre in un’ottica di diversificazione rispetto al passato, gli aumenti di prezzo per MIA Special Edition prevedono un saldo variabile. I rincari sui costi avranno quindi una quota minima di pochi centesimi di euro ed una quota massima che arriva sino a 4 euro. Per le soglie di consumo, invece, i nuovi scatti saranno proporzionali rispetto al costo mensile da pagare.

Non tutti gli utenti con tariffa MIA Special Edition attiva hanno subito la rimodulazione dei costi di WindTre. Il gestore ha selezionato una parte del pubblico ed ha comunicato a questi l’avvenuto cambiamento con l’ausilio di SMS informativi.