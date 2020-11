Gli sconti di Unieuro non si sono fermati in occasione del Black Friday, ma continuano a sorprendere la popolazione con prezzi bassi ed una lunghissima serie di prezzi bassi applicati sulla maggior parte dei prodotti disponibili in catalogo.

Il volantino corrente, come era lecito immaginarsi, risulta essere disponibile anche sul sito ufficiale dell’azienda; a differenza di quanto accade da MediaWorld, in questo caso se spenderete più di 49 euro avrete diritto a godere della spedizione gratuita direttamente presso il vostro domicilio, un plus non da poco, sopratutto per il periodo storico che stiamo effettivamente vivendo. I prezzi in alcuni casi sono ottimi, prestate però attenzione che le scorte potrebbero terminare prima del previsto, data l’enorme richiesta.

Unieuro: quali sono le offerte da non perdere

I prodotti in promozione da Unieuro sono tantissimi e molto vari tra di loro, osservando da vicino il mondo degli smartphone scopriamo la presenza di Samsung Galaxy A71 a 289 euro, Realme 7 Pro a 279 euro, Xiaomi Redmi Note 8 Pro a 179 euro, Samsung Galaxy A21s a 139 euro, Samsung Galaxy S20 FE a 499 euro, Samsung Galaxy A20s a 129 euro, Oppo Reno 2Z a 229 euro, Samsung Galaxy A10 a 109 euro, Motorola Moto e7 a 119 euro, Xiaomi Redmi Note 9 Pro a 229 euro, Samsung Galaxy A71 a 289 euro, Oppo A52 a 149 euro, Huawei P40 Lite a 199 euro, Motorola One Fusion+ a 229 euro, Samsung Galaxy A10 a 109 euro e simili.

Tutti gli sconti possono essere visionati direttamente sul sito dell’azienda, premendo questo link.