Esselunga shock, il nuovo volantino lanciato in occasione del Black Friday è un concentrato di sconti assolutamente da non perdere, tramite i quali gli utenti si troveranno ad avere la possibilità di risparmiare il più possibile su ogni acquisto effettuato.

Da sempre Esselunga è una delle migliori aziende in circolazione, proprio in termini di sconti speciali e di possibilità di approfittare di prezzi sempre più bassi, la nuova campagna non si discosta assolutamente da quanto siamo solitamente abituati a vedere, raggiungendo offerte mai viste prima d’ora. Tutti gli acquisti potranno essere completati in esclusiva nei negozi, senza distinzioni o limitazioni particolari.

Esselunga: gli sconti più pazzi dell’anno

Da Esselunga ci troviamo di fronte agli sconti più pazzi dell’anno, una campagna promozionale che non delude assolutamente le aspettative, riuscendo a convincere a partire dall’ottima riduzione applicata sul Samsung Galaxy S20+. In questo caso, infatti, il cliente lo potrà acquistare, in versione no brand e con garanzia di 24 mesi, spendendo solamente 599 euro.

Il risparmio è incredibile anche sull’acquisto di un Apple iPhone 11 di penultima generazione, infatti l’utente lo acquisterà a 649 euro, sempre alle stesse condizioni del prodotto precedente. Un rapporto qualità/prezzo incredibile in grado di estendersi anche verso altri modelli di tecnologia generale, per i quali consigliamo l’attenta visione delle pagine inserite direttamente nel nostro articolo.

Il volantino Esselunga lo potete scoprire proprio qui sotto in ogni sua parte, ricordando però che gli acquisti dovranno essere completati solo in negozio.