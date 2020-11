PlayStation 5: torna la console che ha fatto impazzire gli amanti di game

Sony Interactive Entertainment tra il 1994 e il 2000 diede vita alla prima console denominata PlayStation, anche conosciuta come PSX (dal nome in codice usato durante la fase di sviluppo del sistema, ovvero PlayStation Xperimental). L’azienda non avrebbe mai immaginato di arrivare ad un successo tale a quello del 2020, eppure quest’anno ha dato il meglio di sé con la nuova uscita. Il lancio di PlayStation 5 ha infatti scatenato le folle che hanno acquistato fino all’ultima scorta. Sony ha così pubblicato un messaggio nel quale ha ringraziato i suoi fan per il supporto dimostrato.

PlayStation 5: arrivano le nuove scorte

L’azienda giapponese, così come in tutto il mondo, ha subito una grave crisi legata al Coronavirus. Ciononostante è riuscita a portare a termine il lancio della console durante la prima fase, purtroppo però i pezzi non sono stati sufficienti. Jim Ryan ha comunicato in una recente intervista i ringraziamenti, ma anche delle parole di conforto per tutti coloro che non sono riusciti ad acquistare una PlayStation 5.

Sony ha infatti confermato l’arrivo di nuove scorte di PS5 che giungeranno entro la fine dell’anno. Chissà se queste sbarcheranno proprio nel periodo natalizio come regalo di Natale. L’azienda ad ogni modo consiglia agli utenti di rimanere in contatto con i propri rivenditori locali, anche se in Italia la PlayStation 5 non è disponibile presso gli store fisici, ma esclusivamente online.

“We want to thank gamers everywhere for making the PS5 launch our biggest console launch ever. Demand for PS5 is unprecedented, so we wanted to confirm that more PS5 inventory will be coming to retailers before the end of the year – please stay in touch with your local retailers.” ha scritto PlayStation sulla pagina ufficiale di Telegram.