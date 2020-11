Il colosso cinese Huawei ha ha recentemente lanciato nel mercato italiano lo spazzolino elettrico Lebooo Smart Sonic. Si tratta del primo prodotto dell’ecosistema HiLink che si inserisce a pieno nella nuova rivoluzionaria esperienza d’uso Seamless AI Life Experience.

Del nuovo spazzolino ve ne avevamo parlato anche qualche settimana fa, quando ancora non era disponibile nel nostro paese. Scopriamo insieme di che cosa è capace.

Huawei rende disponibile anche in Italia lo spazzolino elettrico Lebooo Smart Sonic

Associandolo all’app Huawei Ai Life, questo prodotto è in grado di eseguire diverse funzioni di monitoraggio della propria pulizia orale in tempo reale. È dotato anche del canonico sensore di pressione intelligente per prevenire danni allo smalto e alle gengive e di 36 modalità di pulizia tra cui scegliere che incontrano le diverse esigenze degli utenti e della loro routine orale.

Lo spazzolino è già disponibile presso il Huawei Store al prezzo di 69 euro in due diverse colorazioni: bianco e nero. Inoltre, in occasione del Black Friday è acquistabile al prezzo di 49 euro con in aggiunta ben due testine aggiuntive.

Non è una novità che i colossi come Huawei e Xiaomi sono in grado di proporre, oltre che a smartphone e tablet, anche degli accessori per la casa o per la persona ad un prezzo molto competitivo rispetto ad altre aziende. Che dire, se siete ancora alla ricerca del perfetto regalo di natale, questo nuovo spazzolino elettrico, finalmente acquistabile anche in Italia, potrebbe fare al caso vostro. Non vi resta che dargli un’occhiata sul sito ufficiale del colosso.