Coop e Ipercoop non temono le crescenti offerte delle dirette rivali del settore, per questo motivo hanno deciso di continuare a proporre, giustamente, ottimi prezzi bassi con i quali gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di raggiungere prodotti di alto livello con una spesa più che accettabile.

Tutti gli sconti che andremo a raccontare direttamente nell’articolo, è importante ricordarlo, risultano essere disponibili in esclusiva presso i punti vendita sparsi per il territorio, gli acquisti non sono effettuabili online sul sito, come già accaduto in passato. La validità della campagna, ad ogni modo, risulta essere fissata fino al 31 dicembre, quindi avrete tutto il tempo per riuscire ad accedervi in assoluta tranquillità.

Coop e Ipercoop: quali sono le offerte migliori del momento

Le offerte migliori del momento di Coop e Ipercoop passano per uno smartphone appartenente alla fascia media del mercato della telefonia, un modello che non richiede un versamento particolarmente elevato, ma può soddisfare le esigenze anche dell’utente che vuole il massimo con il minimo sforzo.

Stiamo parlando del Samsung Galaxy A71, in vendita nel periodo a 339 euro, e caratterizzato dalla presenza di un ampio pannello a colori da 6.7 pollici di qualità AMOLED, affiancato da un processore octa-core e da una batteria da oltre 4000mAh.

Le altre offerte del volantino Coop e Ipercoop, dato che non si focalizza esclusivamente sul suddetto prodotto, possono essere visionate direttamente online sul sito ufficiale, ricordandovi che gli acquisti saranno effettuabili solo in negozio.