Vodafone: strepitose le nuove offerte fino a 100 giga in 4G

Chiunque al giorno d’oggi circa un consiglio in merito ad un gestore che sia congruo alle proprie esigenze. Chiaramente sono tanti gli utenti che avendo avuto un’esperienza ottimale consigliano quei gestori più conosciuti come lo è ad esempio Vodafone.oltre ad essere molto gettonata in quanto compagnia telefonica, la nota azienda e anche la più famosa in giro per il continente europeo grazie all’estensione della sua rete 4G.

Le infrastrutture di Vodafone infatti hanno pochi rivali, così come le offerte telefoniche e la loro qualità. Da qualche anno però Iliad starebbe portando via al colosso anglosassone tanti clienti e per questo Vodafone a scelto di reagire contro nuove soluzioni. Queste sono dedicate agli ex utenti.

Vodafone: queste sono le migliori offerte del mese e arrivano fino a 100 giga

Vodafone Special Giga 70+30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

100 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese;

Per chi passa a Vodafone da Iliad o MVNO a eccezione di Tiscali, Kena Mobile e Lyca.

Vodafone Special 50 Digital Edition

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

50 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 7 euro al mese

Costo di attivazione: 0 euro, dedicata agli utenti di Operatori Virtuali, 12 euro per Kena e Iliad

Vodafone Special Minuti 50 Giga