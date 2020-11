Una sorpresa incredibile attende tutti gli utenti, sono in arrivo ben 50 giga di traffico dati al mese per coloro che attiveranno una specifica promozione, intitolata Vodafone Special Giga, a patto che comunque siano in grado di rispettare specifiche condizioni prestabilite.

Come tutte le migliori offerte in circolazione, anche la suddetta viene distribuita esclusivamente in versione operator attack, ciò sta a significare che l’attivazione non è alla portata di tutti, ma solo per alcuni fortunati consumatori. Questi dovranno essere in possesso di una SIM ricaricabile di CoopVoce, TIM o Tiscali, ed essere pronti a richiedere la portabilità del numero originario.

Nel caso in cui rispettaste questi pre-requisiti, allora potrete mettere le mani sulla cosiddetta Vodafone Special Unlimited, la promozione attivabile previo il pagamento di 5 euro per la stessa, e di 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile (con inclusi però ben 5 euro di credito residuo).

Vodafone: la promozione è imbattibile

Il suo costo fisso mensile corrisponde esattamente a 9,99 euro, da versare direttamente tramite il credito residuo della SIM stessa, senza però vincoli contrattuali di durata, ciò sta a significare che ogni cliente potrà decidere di abbandonare Vodafone quando vorrà, senza incappare nel pagamento di penali di alcun tipo.

Al suo interno si trovano un buonissimo insieme di contenuti, corrispondenti per l’esattezza a 50 giga di traffico dati alla massima velocità di navigazione, passando anche per illimitati minuti per telefonare a chiunque, per finire con SMS senza limiti da inviare ad ogni numero sul territorio nazionale. La promozione di Vodafone può essere richiesta solamente nei punti vendita in Italia.