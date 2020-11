Sino al Natale Sky ha delle grandi esclusive per tutti i suoi clienti. Oltre alle partite di campionato e di Champions League, nelle prossime settimane gli appassionati di motori potranno gustarsi gli ultimi GP della stagione di Formula 1. La maggior parte delle iniziative della pay tv è riservata alla piattaforma satellitare. Tuttavia, ora gli appassionati possono anche scegliere iniziative molto valide legate allo streaming.

Sky, costi sempre più bassi per chi opta per il servizio NOW TV

Da mesi in Italia ha trovato sempre più spazio il servizio NOW TV. Questa piattaforma si è imposta nell’immaginario del panorama televisivo come una vera e valida alternativa alla tecnologia non legale dell’IPTV.

Avere un piano a NOW TV comporta vantaggi sostanziali per il pubblico. In primo luogo, questo servizio è pensato per tutti gli utenti che non desiderano un vincolo d’abbonamento per la visione dei canali a pagamento. Inoltre, con NOW TV la comodità è all’ordine del giorno grazie alla compatibilità con un gran numero di dispositivi, tra smartphone, tablet, pc e console per videogiochi.

A giocare a favore della piattaforma streaming di Sky ci sono poi anche i costi. Di base, il pacchetto per sport e calcio di NOW TV ha un prezzo mensile di 29,99 euro. Il costo è bloccato e non prevede scatti dopo un determinato arco di tempo.

Sempre con NOW TV, inoltre, gli abbonati potranno scegliere anche altri pacchetti di Sky. Un ticket tra Cinema, Serie tv ed Intrattenimento ha un prezzo di 9,99 euro. Tutti e tre i pacchetti costeranno invece 19,99 euro.