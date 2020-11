Come molti sanno, il percorso che ha caratterizzato Libra, la criptovaluta di Facebook, non è stato di certo semplice. Ora, però, pare che sia pronta per essere lanciata, tuttavia con condizioni diverse rispetto a quelle iniziali. A riportare gli ultimi rumors è il Financial Times, il quale ha poi avuto accesso ai dettagli rivelati da tre persone che si trovano molto vicino allo sviluppo di Libra. Secondo questi, la criptovaluta di Facebook potrebbe arrivare già a gennaio del 2021. L’attesa doveva finire ad ottobre, ma è stato rinviato quando la Libra Association ha dovuto risolvere delle problematiche secondarie.

Facebook, Libra: la criptovaluta sta per arrivare ufficialmente, la data da fissare è gennaio 2021

La valuta non sarà più lanciata come un’unica moneta digitale, ma come tante singole valute, più una che dovrà rappresentare una sorta di “media” tra tutte le varie versioni di Libra. Non è ancora chiaro quale sarà il peso finanziario di quest’ultima, essendo che il suo valore potrebbe vedere la forte influenza delle fluttuazioni delle singole versioni locali di libra. Questo perché ognuna delle valute minori dovrebbe essere direttamente collegata ad una moneta reale e, a quanto pare, sarà proprio una di queste che debutterà a gennaio. Andando più nel dettaglio, sarà la Libra collegata al dollaro con cambio 1:1.

Il rilascio delle altre versioni avverrà in futuro. Per forza di cose, non ci sono ancora tempistiche a riguardo. Quella collegata al dollaro arriverà non appena otterrà l’approvazione della Financial Market Supervisory Authority svizzera, il cui responso arriverà proprio entro gennaio.