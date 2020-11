Da Esselunga sono disponibili sconti davvero a non finire in una campagna promozionale che punta a soddisfare pienamente le richieste dei tantissimi consumatori che, almeno in questo periodo, si trovano pronti per acquistare nuovi prodotti.

Il volantino attualmente disponibile da Esselunga risulta essere fruibile in ogni singolo punto vendita in Italia, senza avere la possibilità di accedere agli stessi identici sconti anche online sul sito ufficiale dell’azienda. E’ importante sottolineare, quindi, che l’acquisto dovrà essere completato recandosi personalmente in negozio, non in altro modo.

Esselunga: il Black Friday è ancora attivo

I prezzi del volantino Esselunga appaiono essere tra i migliori del periodo, a partire dall’idea che l’azienda ha avuto direttamente sul Samsung Galaxy S20+, qui infatti l’utente si ritrova a poter spendere pochissimo, su uno smartphone che solo questa primavera costava praticamente 1000 euro. La richiesta dell’azienda, per la versione no brand con garanzia di 24 mesi, è di soli 599 euro.

Coloro che invece decideranno di appoggiarsi ad un modello Apple, allora potranno optare per l’Apple iPhone 11, il vecchio prodotto del 2019, oggi surclassato dall’iPhone 12, risulta essere fruibile a 649 euro, nella versione con 64GB di memoria interna.

Entrambi i prodotti sono disponibili in quantità limitate nei punti vendita Esselunga in Italia, se interessati raccomandiamo caldamente di visionare le pagine sottostanti, e poi di recarvi personalmente in negozio il prima possibile. Tutti sono distribuiti con garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare sempre nella location di acquisto.