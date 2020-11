La serie Xiaomi Mi 11 sta già facendo parlare di se pur essendo ancora ignoto il periodo nel quale il colosso potrebbe avere intenzione di procedere con la presentazione. I dispositivi che andranno a costituire la nuova serie stanno comunque destando non poca curiosità soprattutto in seguito alle notizie emerse in rete circa le caratteristiche del display che andrà a costituire la versione Mi 11 Pro.

Xiaomi Mi 11 Pro: emergono i primi dettagli sul display del device!

Le notizie sui prossimi top di gamma Xiaomi sono ancora scarse ma sono emerse alcune indiscrezioni che riportano informazioni particolarmente interessanti sul display che andrà a costituire il modello Mi 11 Pro.

La nuova serie, che sarà costituita dal Mi 11, dalla versione Mi 11 Lite e dalla variante Mi 11 Pro, vanterà sicuramente tramite quest’ultimo modello citato un device davvero sofisticato. Ciò che fino ad ora ha destato non poca curiosità riguarda la presenza del nuovo processore Qualcomm Snapdragon 875 ma questa non sarà l’unica peculiarità dei prossimi top di gamma.

Il colosso sembra avere intenzione di dotare la versione Mi 11 Pro di un display di ottima qualità fino ad ora mai visto in alcun dispositivo Xiaomi. Lo smartphone presenterà infatti un pannello con risoluzione Quad HD+ con refresh rate da 120 Hz. Il display, stando alle immagini trapelate in rete, avrà delle dimensioni molto ampie ma non sono ancora emersi i dettagli.

Pur essendo ancora sconosciuta la parte posteriore del dispositivo, pare che Xiaomi possa dotare lo smartphone di un comparto fotografico formato da quattro sensori, dei quali il principale sarà da 108 megapixel.

Purtroppo non conosciamo ancora una possibile data entro la quale Xiaomi potrebbe procedere con il lancio ma questo potrebbe avvenire prima del previsto.