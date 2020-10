Oggi vogliamo parlarvi di Xiaomi Mi 10 Youth Edition, controparte potenziata di quello che tutti noi conosciamo come Mi 10 Lite e conosciuto in occidente con il nome Mi 10 Zoom.

In fase di presentazione ne abbiamo scoperto le varie colorazioni: White Peach, Blueberry Mint, Black Clever Storm, Peach Grapefruit e Four Seasons Green. E se vi dicessimo che ne esiste un’altra inedita, mai vista finora, che è comunque possibile acquistare ma in tiratura limitatissima? pensate solo 2 esemplari al mondo.

Xiaomi: edizione speciale di Mi 10 Lite con soli due esemplari al mondo

Quella di cui vogliamo parlare oggi supponiamo che sia una variante del Mi 10 Lite Zoom che sia stata scartata dall’azienda in fase di produzione definitiva. Differentemente dalle colorazioni succitate, abbiamo uno smartphone dalla tinta bianca lucida, una finitura che non è ufficialmente disponibile e che non è mai stata mostrata dall’azienda. Come sia potuta finire nelle mani di un rivenditore cinese non è dato saperlo, ma è anche questo il fascino e il mistero di girare fra i mercatini in Cina.

Non è considerabile un vero e proprio prototipo, dato che è in tutto e per tutto uno Xiaomi Mi 10 Lite Zoom. Le specifiche rimangono le stesse: display forato da 6.57 pollici OLED Full HD+, sensore ID sotto allo schermo, quad camera con teleobiettivo periscopiale e così via. Inoltre, cosa non da poco, differentemente dai prototipi questa versione dello smartphone è in grado di ricevere gli aggiornamenti OTA della MIUI. Non ci viene detto il prezzo di vendita, ma la particolarità è la sua disponibilità in soltanto due unità.

Essendo quindi disponibile in sole due unità al mondo pensiamo che possa arrivare a costare tantissimo, quasi una cifra impensabile per uno smartphone. Il colosso non ha ancora dichiarato nulla a riguardo ma nel caso dovesse farlo sarete i primi a saperlo.